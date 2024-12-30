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Сержиу Консейсау стал главным тренером «Милана»

Даниил Аршавский
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Сержиу Консейсау.
Фото Global Look Press

Пресс-служба «Милана» сообщила о назначении Сержиу Консейсау на пост главного тренера итальянской команды до 2026 года.

В июне 2024 года 50-летний специалист покинул аналогичный пост в «Порту», с которым он завоевал 11 трофеев, в том числе 3 чемпионства и 4 Кубка Португалии.

30 декабря «Милан» отправил в отставку главного тренера команды Паулу Фонсеку, работавшего на этой должности с 13 июня 2024 года.

В первом матче под руководством Консейсау россонери встретятся с «Ювентусом», за который играет сын специалиста Франсишку.

Поле 17 матчей в нынешнем сезоне «Милан» с 27 очками расположился на 8-й строчке турнирной таблицы серии А.

Паулу Фонсека. «Милан» уволил Фонсеку через полгода после назначения. Новый тренер — экс-игрок «Интера»

Сержиу Консейсау
Футбол
ФК Милан
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«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Милан» объявил об отставке Паулу Фонсеки

Сын главного тренера «Спартака» признан лучшим в матче против лидера серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
2
 Наполи 18 13 2 3 27-12 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 18 11 2 5 33-25 35
5
 Фиорентина 17 9 5 3 31-15 32
6
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 18 7 3 8 23-28 24
10
 Рома 18 5 5 8 24-24 20
11
 Торино 18 5 5 8 19-24 20
12
 Дженоа 18 4 7 7 16-27 19
13
 Эмполи 18 4 7 7 17-21 19
14
 Парма 18 4 6 8 25-34 18
15
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
16
 Комо 17 3 6 8 18-30 15
17
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Венеция 18 3 4 11 17-31 13
20
 Монца 18 1 7 10 16-25 10
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38 тур
28.12 17:00
Эмполи – Дженоа
 1 : 2
28.12 17:00
Парма – Монца
 2 : 1
28.12 20:00
Кальяри – Интер
 0 : 3
28.12 22:45
Лацио – Аталанта
 1 : 1
29.12 14:30
Удинезе – Торино
 2 : 2
29.12 17:00
Наполи – Венеция
 1 : 0
29.12 20:00
Ювентус – Фиорентина
 2 : 2
29.12 22:45
Милан – Рома
 1 : 1
30.12 20:30
Комо – Лечче
 - : -
30.12 22:45
Болонья – Верона
 - : -
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Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 11
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Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Лукас Бельтран

Лукас Бельтран

Фиорентина

 4
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 13 2 2
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Джексон Чачуа

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