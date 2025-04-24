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Консейсау: «Милан» еще ничего не выиграл»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сержиу Консейсау.
Фото Reuters

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над «Интером» (3:0) в полуфинале Кубка Италии.

«Нам было тяжело в первые несколько минут, но в конце тайма удалось забить. Мы улучшили некоторые моменты в перерыве, а затем показали действительно высший уровень игры. У команды есть сильные качества, а также скромность и желание побеждать в каждой игре.

Я фанат этого вида спорта и переживаю больше других. Я приношу футбол домой, так что моя жена тоже будет рада такому результату. Мы твердо стоим на ногах и еще ничего не выиграли. Нам нужно сыграть в финале и изменить ситуацию в серии А, чтобы улучшить свой имидж», — цитирует Football Italia Консейсау.

«Милан» сыграет в финале с победителем пары «Эмполи» — «Болонья» (первый матч — 0:3).

Нападающий &laquo;Милана&raquo; Лука Йович забивает первый гол в&nbsp;ворота &laquo;Интера&raquo;.Чемпион Италии унижен в миланском дерби. «Интер» потерял шансы на требл, Йович восстал из пепла
Сержиу Консейсау
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 33 15 14 4 49-31 59
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7
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
8
 Фиорентина 33 16 8 9 51-33 56
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
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 Удинезе 33 11 7 15 36-48 40
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