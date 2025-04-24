Консейсау: «Милан» еще ничего не выиграл»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над «Интером» (3:0) в полуфинале Кубка Италии.

«Нам было тяжело в первые несколько минут, но в конце тайма удалось забить. Мы улучшили некоторые моменты в перерыве, а затем показали действительно высший уровень игры. У команды есть сильные качества, а также скромность и желание побеждать в каждой игре.

Я фанат этого вида спорта и переживаю больше других. Я приношу футбол домой, так что моя жена тоже будет рада такому результату. Мы твердо стоим на ногах и еще ничего не выиграли. Нам нужно сыграть в финале и изменить ситуацию в серии А, чтобы улучшить свой имидж», — цитирует Football Italia Консейсау.

«Милан» сыграет в финале с победителем пары «Эмполи» — «Болонья» (первый матч — 0:3).