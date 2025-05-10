Консейсау: «Милан» должен извлечь уроки из этого матча с «Болоньей»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над «Болоньей» в матче 36-го тура чемпионата Италии.

«Это было не самое лучшее выступление «Милана». Мы выиграли у команды, которая очень хорошо выступала в серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов. Они активно прессингуют. Мы пропустили первый гол, потому что пытались прессинговать немного выше, за что поплатились. Я изменил схему игры на 4-4-2, и те, кто выходил на замену, также внесли вклад в победу. Вот такой дух мне нравится в этой команде.

С завтрашнего дня мы начнем подготовку к Кубку Италии. Мы должны извлечь уроки из того, что мы сделали и чего не сделали, поскольку сегодня вечером были и негативные, и позитивные моменты. Я ожидаю различий в результатах обеих команд, но это финал, иногда та команда, которая не играет в лучший футбол, в итоге побеждает», — сказал Консейсау Sky Sport Italia.

«Милан» набрал 60 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Болонья» идет на 7-й строчке — 62 очка.