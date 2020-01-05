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Серсе Косми возглавил «Перуджу» после увольнения Оддо

00:32

Новым главным тренером «Перуджи» стал Серсе Косми, сообщает официальный сайт клуба серии В. Он заменил на этом посту уволенного ранее Массимо Оддо.

61-летний специалист ранее уже тренировал «Перуджу» с 2000 по 2004 год, когда команда выступала в серии А. Также он возглавлял «Дженоа», «Удинезе», «Брешию», «Ливорно», «Палермо», «Лечче», «Сиену», «Пескару» и другие команды. Последним его клубом была «Венеция».

«Перуджа» занимает восьмое место в серии В, имея в активе 27 очков в 19 играх.

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