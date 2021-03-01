Новым главным тренером «Кротоне» стал Серсе Косми, сообщает 1 марта официальный сайт клуба. Контракт специалиста рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее пост главного тренера команды покинул Джованни Строппа. «Кротоне» занимает последнее, 20-е место в серии А, имея 12 очков в 24 матчах.

62-летний Серсе Косми ранее тренировал «Перуджу», «Удинезе», «Дженоа», «Ливорно», «Палермо», «Сиену» и другие итальянские команды.