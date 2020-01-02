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Серия A зарегистрировала трансфер Ибрагимовича. Он может сыграть за «Милан» уже 6 января

21:00
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Серия A зарегистрировала трансфер нападающего Златана Ибрагимовича в «Милан», сообщает Football Italia. 38-летний форвард вернулся в клуб, цвета которого защищал с 2010 по 2012 год. Его контракт рассчитан до лета 2020 года с возможностью продления на год.

Таким образом, Ибрагимович может провести первый матч за «Милан» с 2012 года уже 6 января в матче против «Сампдории».

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