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Сегодня, 21:46

Серия а расследует расистские оскорбления Лукаку фанатами «Наполи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Серия а проведет расследование инцидента с оскорблениями в адрес нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

29-летний футболист подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Наполи» (1:0) во время матча 16-го тура. Фанаты клуба из Неаполя скандировали унизительные кричалки, адресованные бельгийцу.

Спортивный судья чемпионата Италии заявил, что начинает расследование этого инцидента. Дата вынесения решения и возможные санкции в отношении «Наполи» еще неизвестны.

Лукаку в текущем сезоне сыграл за «Интер» пять матчей в серии а, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: ANSA
Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
0
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 Наполи 16 13 2 1 37-13 41
2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
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 Фиорентина 16 5 5 6 19-21 20
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 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
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 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
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 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
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 Монца 16 5 2 9 17-23 17
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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Фиорентина – Сассуоло
 - : -
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 - : -
8.01 14:30
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Лацио – Эмполи
 - : -
8.01 17:00
Специя – Лечче
 - : -
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
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8.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
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