Серия А признана сильнейшей лигой в мире по версии IFFHS

Серия А заняла первое место в рейтинге сильнейших чемпионатов 2024 года, опубликованном Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

Итальянская лига набрала 1992 очка. В прошлом сезоне серию А выиграл «Интер». Серебряным призером турнира стал «Милан», бронзовым — «Ювентус».

На втором месте рейтинга расположилась ла лига (1885), тройку замкнула АПЛ (1871). В топ-10 также вошли чемпионаты Аргентины, Германии, Бразилии, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландов. РПЛ в этом рейтинге заняла 73-ю позицию.

Ранее лучшим клубом по итогам прошлого года IFFHS признала «Реал», который в 2024-м под руководством Карло Анчелотти завоевал пять трофеев.