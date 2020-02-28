Пресс-служба чемпионата Италии подтвердила, что матч 26-го тура «Ювентус» — «Интер» пройдет без болельщиков. Игра состоится на «Альянц Стэдиум» в воскресенье, 1 марта.

Напомним, за последние дни в Италии резко выросло число заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, заболевание выявлено более чем у 200 человек, 172 из них находятся в Ломбардии — районе Италии, столицей которого является Милан. Известно, что из-за болезни в стране скончались 5 человек. Из-за эпидемии были перенесены более 40 матчей в низших лигах Италии, а также несколько встреч серии А.