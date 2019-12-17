Серия А ответила на критику кампании по борьбе с расизмом с картинами обезьян

Серия А ответила на критику со стороны клубов в адрес новой антирасистской кампании лиги. В рамках кампании была запущена акция с изображением трех обезьян, нарисованных художником Симоне Фугадзотто, который заявил, что картины должны показать: «мы все одна раса». Клубы раскритиковали эту идею.

— Истинное искусство — это провокация, — приводит АР ответное заявление серии А. — Идея творчества Фугадзотто заключается в том, что тот, кто проявляет расизм, регрессирует к своему примитивному статусу обезьяны. Серия А решила, что каждый год она будет по-разному интерпретировать свое отношение к вреду расизма. Фугадзотто был свидетелем того, как оскорбляли защитника «Наполи» Кулибали в Милане. И он сделал провокационную работу, в которой обезьяны на самом деле и есть фанаты-расисты.