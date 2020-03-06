Серия А определила новые даты двух матчей «Ювентуса»

Серия А назвала даты двух матчей с участием «Ювентуса».

Матч 27-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Ювентус» пройдет в пятницу, 13 марта. Начало в 22.45 по московскому времени. Игра 28-го тура «Ювентус» — «Лечче» пройдет в субботу, 21 марта и также начнется в 22.45 мск.

Ранее стало известно, что в 26-м туре «Ювентус» примет «Интер» 8 марта в 22.45 мск. До 5 апреля всем матчи серии А будут проходить без зрителей из-за коронавируса.