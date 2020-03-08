Серия А не планирует отменять матчи игрового дня

Матчи сегодняшнего игрового дня в чемпионате Италии состоятся. Такое решение приняла серия А. Ранее не начался вовремя матч «Парма» — СПАЛ. Команды ожидали решения по поводу возможной остановки чемпионата.

Ранее ассоциация футболистов Италии и министр спорта страны Винченцо Спадафора призвали остановить чемпионата из-за ситуации с коронавирусом.

Из-за вспышки этой болезни до 5 апреля все матчи чемпионата Италии будут проходить без зрителей. Матч «Парма — СПАЛ, отложенный ранее, начнется в 15.45 мск.