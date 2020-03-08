Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Серия А не планирует отменять матчи игрового дня

15:36
Теги:

Матчи сегодняшнего игрового дня в чемпионате Италии состоятся. Такое решение приняла серия А. Ранее не начался вовремя матч «Парма» — СПАЛ. Команды ожидали решения по поводу возможной остановки чемпионата.

Ранее ассоциация футболистов Италии и министр спорта страны Винченцо Спадафора призвали остановить чемпионата из-за ситуации с коронавирусом.

Из-за вспышки этой болезни до 5 апреля все матчи чемпионата Италии будут проходить без зрителей. Матч «Парма — СПАЛ, отложенный ранее, начнется в 15.45 мск.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир