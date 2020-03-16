Серия А может возобновиться в мае или июне

Президент итальянской ассоциации футболистов Дамиано Томмази предположил, когда возобновится серия А. Чемпионат был прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

— Невозможно начать играть в апреле, — приводит слова Томмази Football Italia. — Если все пойдет хорошо, мы можем возобновить в мае или июне. Когда говорим о футболе, люди думают, что только обеспечиваем безопасность игроков, но за командой стоит целый мир. Первые зараженные были в серии C в «Пианезе», а их игрок по-прежнему находится в реанимации. У «Ювентуса» 100 человек на карантине.

Это люди, которые путешествуют по всей Италии и Европе, встречая много людей по работе. Проблема есть не только в Италии, но и в Европе, поэтому УЕФА должна вести себя как Европейский Союз.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.