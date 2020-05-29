Первым матчем серии А после паузы может стать игра «Аталанта» — «Сассуоло». Об этом сообщает Sky Sport Italia. Турнир ранее был прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что турнир планируют возобновить 20 июня, однако источник утверждает, что игра в Бергамо пройдет на один день раньше и станет первой после паузы. Указано, что такое решение будет символичным, так как Бергамо было эпицентром пандемии страны, а «Сассуоло» провел последний матч в чемпионате перед длительной паузой — против «Брешии» (3:0).

До этого стало известно, что 13 июня пройдет ответные полуфиналы Кубка Италии, а 17 июня — финал.