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Серия А может возобновиться матчем «Аталанта» — «Сассуоло»

19:17
Серия А.
Серия А.
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Первым матчем серии А после паузы может стать игра «Аталанта» — «Сассуоло». Об этом сообщает Sky Sport Italia. Турнир ранее был прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что турнир планируют возобновить 20 июня, однако источник утверждает, что игра в Бергамо пройдет на один день раньше и станет первой после паузы. Указано, что такое решение будет символичным, так как Бергамо было эпицентром пандемии страны, а «Сассуоло» провел последний матч в чемпионате перед длительной паузой — против «Брешии» (3:0).

До этого стало известно, что 13 июня пройдет ответные полуфиналы Кубка Италии, а 17 июня — финал.

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