Серия A: даты стартового тура чемпионата Италии

Чемпионат Италии по футболу сезона-2024/2025 стартует 17 августа и завершится 25 мая. 1-й тур серии А пройдет с 17 по 19 августа. Откроют новый сезон матчи «Дженоа» — «Интер» и «Парма» — «Фиорентина».

Чемпионат Италии 1-й тур

17 августа, суббота

19:30. «Дженоа» — «Интер»

19:30. «Парма» — «Фиорентина»

21:45. «Милан» — «Торино»

21:45. «Эмполи» — «Монца»

18 августа, воскресенье

19:30. «Болонья» — «Удинезе»

19:30. «Верона» — «Наполи»

21:45. «Кальяри» — «Рома»

21:45. «Лацио» — «Венеция»

19 августа, понедельник

19:30. «Лечче» — «Аталанта»

21:45. «Ювентус» — «Комо»

Полностью расписание чемпионата Италии сезона-2024/2025 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».

Действующим чемпионом серии А является «Интер».

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте