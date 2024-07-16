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Сегодня, 16:00

Серия A: даты стартового тура чемпионата Италии

Опубликовано расписание 1-го тура серии А сезона-2024/2025
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Генрих Мхитарян («Интер»).
Фото AFP

Чемпионат Италии по футболу сезона-2024/2025 стартует 17 августа и завершится 25 мая. 1-й тур серии А пройдет с 17 по 19 августа. Откроют новый сезон матчи «Дженоа» — «Интер» и «Парма» — «Фиорентина».

Чемпионат Италии 1-й тур

17 августа, суббота

19:30. «Дженоа» — «Интер»

19:30. «Парма» — «Фиорентина»

21:45. «Милан» — «Торино»

21:45. «Эмполи» — «Монца»

18 августа, воскресенье

19:30. «Болонья» — «Удинезе»

19:30. «Верона» — «Наполи»

21:45. «Кальяри» — «Рома»

21:45. «Лацио» — «Венеция»

19 августа, понедельник

19:30. «Лечче» — «Аталанта»

21:45. «Ювентус» — «Комо»

Полностью расписание чемпионата Италии сезона-2024/2025 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».

Действующим чемпионом серии А является «Интер».

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
4
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
5
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
10
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
13
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
15
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
18
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
19
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
20
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
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17.08 19:30
Дженоа – Интер
 - : -
17.08 19:30
Парма – Фиорентина
 - : -
17.08 21:45
Милан – Торино
 - : -
17.08 21:45
Эмполи – Монца
 - : -
18.08 19:30
Болонья – Удинезе
 - : -
18.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
18.08 21:45
Кальяри – Рома
 - : -
18.08 21:45
Лацио – Венеция
 - : -
19.08 19:30
Лечче – Аталанта
 - : -
19.08 21:45
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