Серия A: даты стартового тура чемпионата Италии
Опубликовано расписание 1-го тура серии А сезона-2024/2025
Чемпионат Италии по футболу сезона-2024/2025 стартует 17 августа и завершится 25 мая. 1-й тур серии А пройдет с 17 по 19 августа. Откроют новый сезон матчи «Дженоа» — «Интер» и «Парма» — «Фиорентина».
Чемпионат Италии 1-й тур
17 августа, суббота
19:30. «Дженоа» — «Интер»
19:30. «Парма» — «Фиорентина»
21:45. «Милан» — «Торино»
21:45. «Эмполи» — «Монца»
18 августа, воскресенье
19:30. «Болонья» — «Удинезе»
19:30. «Верона» — «Наполи»
21:45. «Кальяри» — «Рома»
21:45. «Лацио» — «Венеция»
19 августа, понедельник
19:30. «Лечче» — «Аталанта»
21:45. «Ювентус» — «Комо»
Полностью расписание чемпионата Италии сезона-2024/2025 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».
Действующим чемпионом серии А является «Интер».
Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Интер
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|0
|0-0
|0
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2
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
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