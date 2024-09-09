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Серхи Роберто отклонил предложения из АПЛ до перехода в «Комо»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Комо» Серхи Роберто прокомментировал подписание контракта с итальянским клубом.

«Для меня большая честь играть за Сеска Фабрегаса. Он был одним из лучших футболистов, и я жду начала работы с ним.

У меня были предложения из АПЛ, Испании, Ближнего Востока, но когда я поговорил с Фабрегасом, то понял, насколько амбициозным является «Комо», — цитирует игрока Football Italia.

Этим летом Роберто покинул «Барселону» в статусе свободного агента. За 14 лет в каталонском клубе хавбек стал обладателем Лиги чемпионов, семикратным чемпионом Испании и шестикратным победителем Кубка страны.

Серхи Роберто
Футбол
ФК Комо
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