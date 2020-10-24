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Семья экс-форварда сборной Италии Луки Тони стала жертвой вооруженного ограбления

12:49
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Бывший форвард сборной Италии и чемпион мира-2006 Лука Тони рассказал о том, что он и его семья стали жертвами вооруженного ограбления.

— Я хочу подтвердить, что в четверг вечером меня ограбили дома трое грабителей, которые были в лыжных масках и имели оружие, — написал Тони в Instagram. - Самое главное, что с моей семьей все в порядке, нам не причинили вреда, даже если это было большим испугом для нас. Печально, что преступники забрали вещи, имевшие памятную ценность.

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