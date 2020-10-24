Семья экс-форварда сборной Италии Луки Тони стала жертвой вооруженного ограбления
Бывший форвард сборной Италии и чемпион мира-2006 Лука Тони рассказал о том, что он и его семья стали жертвами вооруженного ограбления.
— Я хочу подтвердить, что в четверг вечером меня ограбили дома трое грабителей, которые были в лыжных масках и имели оружие, — написал Тони в Instagram. - Самое главное, что с моей семьей все в порядке, нам не причинили вреда, даже если это было большим испугом для нас. Печально, что преступники забрали вещи, имевшие памятную ценность.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.