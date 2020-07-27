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«Семья чемпионов!» Роналду на яхте отметил победу в чемпионате Италии

27 июля 2020, 23:51
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фотографию со своей невестой Джорджиной Родригес и детьми на яхте. Португалец вместе с семьей отпраздновал победу в чемпионате Италии.

Напомним, что туринцы в матче 36-го тура серии А обыграли «Сампдорию» (2:0) и стали чемпионами Италии девятый раз подряд.

— Семья чемпионов! Нет ничего лучше, чем праздновать свои победы с теми, кого любишь, — написал Роналду.

Криштиану и Джорджина воспитывают четверых детей: трое из них — от суррогатных матерей.

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