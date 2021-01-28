Семин заявил, что Миранчук выдерживает конкуренцию в «Аталанте»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» последнюю игру Алексея Миранчука за «Аталанту». Во встрече 1/4 финала Кубка Италии российский полузащитник забил победный мяч в игре с «Лацио» (3:2).

«Он молодец. Дал еще основание тренеру для того, чтобы играть в стартовом составе. Молодец, борется за свое будущее! Мне кажется, что у него хорошо получаетсяЯ не знаю, что считают люди, но у него большая конкуренция. На сегодняшний момент он ее выдерживает», — сказал Семин.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин провел за «Аталанту» 14 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча.

(Данил Алешин)