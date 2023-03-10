Семин: «Кварацхелия заслужил звание игрока месяца. У Миранчука команда явно ниже уровнем»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, что экс-полузащитник железнодорожников Хвича Кварацхелия, выступающий за «Наполи», был признан лучшим игроком февраля в чемпионате Италии.

«Конечно, Хвича заслужил звание игрока месяца. Во-первых, есть конкретный результат — количество забитых мячей и результативных передач. Во-вторых, место команды. «Наполи» — безоговорочный лидер. В каждом матче мы видим результативные действия Хвичи, его талантливые и необычные действия. Наверное, поэтому его и признали. Хвича с каждым матчем играет все лучше и лучше. Миранчук? У Алексея немного другая команда. На мой взгляд, явно ниже уровнем. Поэтому здесь все закономерно», — приводит Sport24 слова Семина.

В феврале Кварацхелия отметился 3 забитыми голами и 1 результативной передачей в серии А. В августе полузащитник также был признан лучшим игроком месяца.