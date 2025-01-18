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Семин прокомментировал переход Кварацхелии в «ПСЖ»

Камила Абдурахманова
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Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что талант вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии был заметен еще шесть лет назад в столичном клубе.

«Редко бывает, чтобы болельщики так ценили и любили футболиста, как это было с Хвичей в «Наполи». Это он заслужил своей игрой, достаточно посмотреть его статистику — в среднем практически в каждом матче у него было результативное действие. Но время расставаться всегда приходит. В первую очередь не в лучшую сторону на него повлиял уход из команды тренера — Лучано Спалетти. Второе — финансовая составляющая, он будет получать значительно больше. Третий фактор — ПСЖ сильный клуб, при тренере команда играет в тот футбол, который присущ Хвиче», — приводит слова Семина ТАСС.

Стоимость трансфера Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ», по данным СМИ, оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер отыграл за неаполитанский клуб 19 матчей, забил пять мячей и отдал три голевые передачи. В составе «Наполи» Кварацхелия стал чемпионом Италии-2022/23.

Источник: ТАСС
Хвича Кварацхелия
Юрий Семин
Футбол
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