Семин о Миранчуке в «Аталанте»: «Ему нужно много работать и стараться добиваться места в стартовом составе»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» новость о том, что полузащитник Алексей Миранчук проведет текущий сезон в «Аталанте» и не вернется в «Торино».

«Сейчас ему нужно много работать, представлять к себе требования, которые есть у этой команды, и каждый день стараться добиваться места в стартовом составе. Потому что изначально, когда он приходил в «Аталанту», на мой взгляд, группа руководителей направила Алексея не в ту команду, где играют в его футбол. Вот и все», — сказал Семин «СЭ».

Миранчук стал игроком «Аталанты» в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо.

31 августа агент 27-летнего полузащитника Вадим Шпинев сообщил, что футболист не планирует покидать команду.