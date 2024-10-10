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Семин поздравил Кварацхелию с наградой лучшему игроку месяца в серии А: «Честь ему и хвала»

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в голосовании на звание лучшего футболиста итальянской серии А в сентябре.

«Очень сложно получить признание у итальянской прессы — нужно быть на голову сильнее остальных. Все думали, что первый сезон он так прекрасно провел на эмоциях, а во втором сезоне уже немного было людей, которые думали о том, что он будет играть на таком же уровне. А он играет еще сильнее, чем в прошлом году. Это говорит о его стабильности, мастерстве, хладнокровии. «Наполи» — сложный клуб, потому что там часто меняются тренеры, но Хвича устоял, двигается дальше — честь ему и хвала. Он крепкий парень, поздравляю», — сказал Семин «СЭ».

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах за команду.

Александр Абустин

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Юрий Семин
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