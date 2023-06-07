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Сегодня, 13:39

Семин: «Миранчуку надо найти команду, где тренер видит его в составе. Мне кажется, в «Торино» так»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Стоит ли Миранчуку оставаться в «Торино»? Думаю, ему нужно оставаться там, где он играет. Не все зависит от него. На мой взгляд, по ходу этого сезона он хорошо себя проявлял, когда играл. Миранчуку надо найти команду, где тренер видит его в составе. Мне кажется, в «Торино» так. Это самое главное», — сказал Семин «СЭ».

В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». 27-летний россиянин забил 4 гола и сделал 7 результативных передач в 31 матче за команду из Турина.

6 июня сообщалось, что «Аталанта» готова продать полузащитника за 9,5 миллиона евро.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
Юрий Семин
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Фанаты «Наполи» вернули Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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2.06 21:30
Сассуоло – Фиорентина
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3.06 19:30
Торино – Интер
 0 : 1
3.06 22:00
Кремонезе – Салернитана
 2 : 0
3.06 22:00
Эмполи – Лацио
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4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 2 : 0
4.06 22:00
Милан – Верона
 3 : 1
4.06 22:00
Рома – Специя
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Аталанта – Монца
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Виктор Осимхен

Наполи

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Муса Барроу

Муса Барроу

Болонья

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

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