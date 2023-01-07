Семин: «Если Миранчук забьет больше десяти мячей за сезон, это будет выдающийся результат»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру российского полузащитника Алексея Миранчука в составе «Торино».

«У Миранчука волшебная левая нога, — цитирует «РБ Спорт» Семина. — Если забьет больше десяти мячей за сезон, то это будет выдающийся результат. Но самое главное — успехи команды. Не стоит забывать, что Алексей играет в первую очередь за «Торино», а то вы все время о личных достижениях говорите. В футболе на первом месте всегда команда. Эгоистов никто не любит».

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». У «быков» есть опция выкупа российского футболиста.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел за «Торино» 10 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.