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Сегодня, 15:56

Семин: «Если Миранчук забьет больше десяти мячей за сезон, это будет выдающийся результат»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру российского полузащитника Алексея Миранчука в составе «Торино».

«У Миранчука волшебная левая нога, — цитирует «РБ Спорт» Семина. — Если забьет больше десяти мячей за сезон, то это будет выдающийся результат. Но самое главное — успехи команды. Не стоит забывать, что Алексей играет в первую очередь за «Торино», а то вы все время о личных достижениях говорите. В футболе на первом месте всегда команда. Эгоистов никто не любит».

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». У «быков» есть опция выкупа российского футболиста.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел за «Торино» 10 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
Юрий Семин
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 16 13 2 1 37-13 41
2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
10
 Фиорентина 16 5 5 6 19-21 20
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
13
 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
14
 Монца 16 5 2 9 17-23 17
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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30 тур
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34 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 - : -
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
 - : -
7.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 - : -
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 - : -
8.01 17:00
Специя – Лечче
 - : -
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 - : -
8.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
9.01 20:30
Верона – Кремонезе
 - : -
9.01 22:45
Болонья – Аталанта
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 8
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 14 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 15 1 5
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