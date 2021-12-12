Семин — о голе Миранчука: «Здесь важнее, что он показал на тренировках, что заслужил место в старте»
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на первый гол Алексея Миранчука в стартовом составе «Аталанты» в ворота «Вероны» в 17-м туре итальянской Серии А.
«У Миранчука и раньше были результативные действия. Здесь важнее, что он, видимо, показал на тренировках, что заслужил место в старте. Надо продолжать. Это только одна игра, не нужно никаких фейерверков, а продолжать работать. Дай бог, чтобы так продолжал», — сказал Семин «Чемпионату».
26-летний Миранчук вышел в стартовом составе «Аталанты» впервые с 18 сентября. Тогда он сыграл в матче 4-го тура против «Салернитаны» (1:0) и был заменен после первого тайма.
В сезоне-2021/22 россиянин сыграл в чемпионате Италии 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4543191-syomin-otreagiroval-na-pervyj-gol-miranchuka-v-sezone-za-atalantu.html
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