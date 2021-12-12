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Семин — о голе Миранчука: «Здесь важнее, что он показал на тренировках, что заслужил место в старте»

18:34
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на первый гол Алексея Миранчука в стартовом составе «Аталанты» в ворота «Вероны» в 17-м туре итальянской Серии А.

«У Миранчука и раньше были результативные действия. Здесь важнее, что он, видимо, показал на тренировках, что заслужил место в старте. Надо продолжать. Это только одна игра, не нужно никаких фейерверков, а продолжать работать. Дай бог, чтобы так продолжал», — сказал Семин «Чемпионату».

26-летний Миранчук вышел в стартовом составе «Аталанты» впервые с 18 сентября. Тогда он сыграл в матче 4-го тура против «Салернитаны» (1:0) и был заменен после первого тайма.

В сезоне-2021/22 россиянин сыграл в чемпионате Италии 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Италия. Серия А. 17-й тур
12 дек, 17:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Аталанта

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4543191-syomin-otreagiroval-na-pervyj-gol-miranchuka-v-sezone-za-atalantu.html

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Анна Горшкова все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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