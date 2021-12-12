Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на первый гол Алексея Миранчука в стартовом составе «Аталанты» в ворота «Вероны» в 17-м туре итальянской Серии А.

«У Миранчука и раньше были результативные действия. Здесь важнее, что он, видимо, показал на тренировках, что заслужил место в старте. Надо продолжать. Это только одна игра, не нужно никаких фейерверков, а продолжать работать. Дай бог, чтобы так продолжал», — сказал Семин «Чемпионату».

26-летний Миранчук вышел в стартовом составе «Аталанты» впервые с 18 сентября. Тогда он сыграл в матче 4-го тура против «Салернитаны» (1:0) и был заменен после первого тайма.

В сезоне-2021/22 россиянин сыграл в чемпионате Италии 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу.