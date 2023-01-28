Семин назвал Миранчука лучшим атакующим футболистом «Торино»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что российский полузащитник Алексей Миранчук является лучшим атакующим футболистом итальянского футбольного клуба «Торино».

28 января «Торино» сыграл вничью с «Эмполи» (2:2) в матче 20-го тура чемпионата Италии. Миранчук вышел на замену на 55-й минуте и сделал результативную передачу в эпизоде со вторым голом.

«С выходом Алексея игра «Торино» сильно изменилась в лучшую сторону. Но я со спортивной и тренерской точек зрения не понимаю — игрок, который в предыдущем матче был лучшим, почувствовал определенную уверенность, стал голы забивать, не появился в стартовом составе. Может быть, он был не в лучшем самочувствии.

Миранчук должен чувствовать себя в «Торино» как игрок, который определяет результат, должен быть более, даже чересчур уверенным. Например, штрафные, которые они разыгрывают, — я хорошо знаю «Торино», Миранчук — лучше всех однозначно, он может пробить штрафной. Это и показали 30 минут, на которые он вышел, он на поле был лучшим. По своему уровню мастерства, на мой взгляд, он лучший игрок «Торино» в атаке», — сказал Семин ТАСС.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 14 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.