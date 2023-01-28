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Сегодня, 23:01

Семин назвал Миранчука лучшим атакующим футболистом «Торино»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что российский полузащитник Алексей Миранчук является лучшим атакующим футболистом итальянского футбольного клуба «Торино».

28 января «Торино» сыграл вничью с «Эмполи» (2:2) в матче 20-го тура чемпионата Италии. Миранчук вышел на замену на 55-й минуте и сделал результативную передачу в эпизоде со вторым голом.

«С выходом Алексея игра «Торино» сильно изменилась в лучшую сторону. Но я со спортивной и тренерской точек зрения не понимаю — игрок, который в предыдущем матче был лучшим, почувствовал определенную уверенность, стал голы забивать, не появился в стартовом составе. Может быть, он был не в лучшем самочувствии.

Миранчук должен чувствовать себя в «Торино» как игрок, который определяет результат, должен быть более, даже чересчур уверенным. Например, штрафные, которые они разыгрывают, — я хорошо знаю «Торино», Миранчук — лучше всех однозначно, он может пробить штрафной. Это и показали 30 минут, на которые он вышел, он на поле был лучшим. По своему уровню мастерства, на мой взгляд, он лучший игрок «Торино» в атаке», — сказал Семин ТАСС.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 14 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

Источник: https://tass.ru/sport/16910265
Алексей Миранчук
ФК Торино
Юрий Семин
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7
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8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
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 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
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 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
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 Специя 20 4 6 10 17-32 18
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 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
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 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
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 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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 1 : 2
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