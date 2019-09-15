Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Италия

Семейное воскресенье от Роналду: здесь есть лошади и велосипеды

22:22
Теги:

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новые фотографии в своем Instagram. 34-летний португалец провел воскресенье со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и четырьмя детьми.

Семейство Роналду покаталось на лошадях и велосипедах.

«Воскресенье с семьей», — подписал фото португалец.

У Роналду — четыре ребенка. Криштиану Роналду-младший родился 17 июня 2010 года. 8 июня 2017 года у португальца появились еще два ребенка — близнецы Ева и Матеу. Имена суррогатных матерей держатся в тайне. 12 ноября 2017 года у Роналду родился первый ребенок от его девушки Джорджины Родригес — дочь Алана Мартина.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир