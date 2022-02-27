Щенсны рад победе «Ювентуса» в матче с «Эмполи»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны подвел итоги победного матча с «Эмполи» (3:2) в 27-м туре серии А.

«Инстинктивно так и хочется взглянуть на верхнюю часть таблицы. У нас есть очень важные цели, мы отстаем, но те, кто впереди, замедляются.

Завтра люди напишут, что «Ювентус» вернулся в гонку, но нам нужно набрать 83 очка, и это все», — цитирует Щенсны DAZN.

«Ювентус» набрал 50 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. «Эмполи» находится на 13-й позиции (31 очко).