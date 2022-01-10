Щенсны об отбитом пенальти в матче с «Ромой»: «Мне повезло, я немного потерял равновесие»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (4:3).

«Очень приятно отразить пенальти в такой важный момент игры. Я сделал все, что мог. Когда я сделал ложное движение, я сделал его слишком рано, но мне повезло, потому что Пеллегрини пробил в меня. Но это было хорошее чувство. Да, мне скорее повезло, чем я хорошо сыграл. Я немного потерял равновесие».

Нам все еще не хватает индивидуальности, ДНК «Ювентуса». У нас есть игроки с важными качествами, но нам нужно дать им время привыкнуть к игре под давлением. В этом году мы сыграли несколько хороших игр, но некоторые — плохо. Это не похоже на «Ювентус», мы должны стараться быть лучшей командой в Италии, но пока это не так», — приводит слова Щенсны DAZN.

На 81-й минуте матча был удален защитник туринцев Маттейс де Лигт за фол в своей штрафной площади. Хавбек римлян Пеллегрини не смог реализовать пенальти, его удар отбил Щенсны.

«Ювентус» с 38 очками занимает 5-е место в турнирной таблице серии А. «Рома» с 32 баллами располагается на 8-й строчке.