"Счастлив, что буду носить эту футболку еще три года". Шкриньяр - о продлении контракта с "Интером"

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр признался, что счастлив продлить контракт с клубом. Новое соглашение с 24-летним словаком рассчитано до 30 июня 2023 года.

- Я счастлив и горжусь тем, что смогу носить эту футболку еще три года, - приводит слова Шкриньяра Sky Sport Italia. - Главное для "Интера" - вернуться в Лигу чемпионов. Мы хотим стать еще сильнее в следующем сезоне. Я очень быстро вырос в "Интере". Тренер сразу вселил в меня уверенность.

В текущем сезоне Шкриньяр провел 44 матча за "Интер" и отдал 1 результативную передачу.

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