«Сассуоло» забил четыре гола «Роме»

«Сассуоло» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии победил «Рому» — 4:2. Гости с 69-й минуты играли в меньшинстве после удаления Лоренцо Пеллегрини. Дубль у хозяев оформил Франческо Капуто.

«Сассуоло» с 26 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. «Рома» (39) — четвертая.

Чемпионат Италии. Серия А

22-й тур

«Сассуоло» — «Рома» — 4:2 (3:0)

Голы: Капуто, 7 (1:0). Капуто, 16 (2:0). Джуричич, 26 (3:0). Джеко, 55 (3:1). Верету, 73 — с пенальти (3:2). Бога, 74 (4:2).

«Сассуоло»: Консильи, Толян, Романья, Кирьякопулос, Феррари, Обианг, Локателли, Капуто (Дефрель, 75), Джуричич, Берарди (Маньяни, 88), Бога (Маньянелли, 82).

«Рома»: Пау Лопес, Сантон (Бруну Перес, 46), Смоллинг, Спинаццола, Манчини, Кристанте, Верету (Вильяр, 81), Пеллегрини, Джеко, Дженгиз Юндер (Перес, 66), Клайверт.

Предупреждения: Кристанте, 24. Сантон, 29. Обианг, 34. Пеллегрини, 44. Клайверт, 62. Спинаццола, 65. Манчини, 84.

Удаление: Пеллегрини, 69.

Судья: Пайретто (Италия).

1 февраля. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».