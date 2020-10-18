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«Сассуоло» в результативном матче обыграл «Болонью» и вышел на второе место серии А

15:27
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«Сассуоло» в матче 4-го тура чемпионата Италии обыграл «Болонью» со счетом 4:3.

При этом «черно-зеленые» к 60-й минуте уступали со счетом 1:3.

После этого матча «Сассуоло» с 10 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, «Болонья» с 3 очками — на 16-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

4-й тур

«Болонья» — «Сассуоло» — 3:4 (2:1)

Голы: Сориано, 9 (1:0). Берарди, 18 (1:1). Сванберг, 39 (2:1). Орсолини, 60 (3:1). Джуричич, 64 (3:2). Капуто, 70 (3:3). Томиясу, 77 — в свои ворота (3:4).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри (Мбай, 65), Данилу Ларанжейра, Томиясу, Хики, Сориано, Сванберг (Домингес, 64), Схаутен, Паласио (Сантандер, 76), Орсолини, Барроу (Сансоне, 75).

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Кирьякопулос, Феррари (Пелузо, 90+1), Мерт Мюлдюр (Каан Айхан, 61), Бурабия (Лопес, 61), Джуричич (Обианг, 81), Локателли, Траоре (Распадори, 61), Капуто, Берарди.

Предупреждения: Сванберг, 35. Скорупски, 73. Локателли, 73. Мбай, 75. Каан Айхан, 82.

Судья: Довери (Италия).

18 октября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

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