«Сассуоло» установил дедлайн в переговорах с «Ювентусом» по Локателли
18:12
«Сассуоло» установил дедлайн в переговорах по трансферу полузащитника Мануэля Локателли.
«Мы ждем подходящее предложение. В противном случае Локателли останется в «Сассуоло». В первых числах августа мы свернем все переговоры», — заявил директор «нероверди» Джованни Карневали.
23-летний итальянец решил присоединиться к «Ювентусу», он уже согласовал личные условия контракта с туринцами до 2026 года. «Ювентус» работает над тем, чтобы в ближайшее время закрыть сделку.
В сезоне-2020/21 Локателли провел 34 матча за «Сассуоло», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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