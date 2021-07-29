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«Сассуоло» установил дедлайн в переговорах с «Ювентусом» по Локателли

18:12
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«Сассуоло» установил дедлайн в переговорах по трансферу полузащитника Мануэля Локателли.

«Мы ждем подходящее предложение. В противном случае Локателли останется в «Сассуоло». В первых числах августа мы свернем все переговоры», — заявил директор «нероверди» Джованни Карневали.

23-летний итальянец решил присоединиться к «Ювентусу», он уже согласовал личные условия контракта с туринцами до 2026 года. «Ювентус» работает над тем, чтобы в ближайшее время закрыть сделку.

В сезоне-2020/21 Локателли провел 34 матча за «Сассуоло», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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