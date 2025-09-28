«Сассуоло» обыграл «Удинезе» в домашнем матче

«Сассуоло» дома победил «Удинезе» в матче 5-го тура чемпионата Италии — 3:1.

Голы хозяев в этой игре забили Исмаэль Коне, Эдоардо Яннони и Арман Лорьенте, на счету которого также результативная передача. У гостей отличился Кейнан Дэвис.

«Удинезе» (7 очков) опустился на 10-ю строчку в турнирной таблице серии А. «Сассуоло» (6 очков) идет на 12-й позиции.

«Сассуоло» 3 октября на выезде встретится с «Вероной», а «Удинезе» 5 октября на своем поле примет «Кальяри».