«Сассуоло» сыграл вничью с «Удинезе»

«Сассуоло» сыграл вничью с «Удинезе» в 36-м туре чемпионата Италии — 1:1.

У хозяев на 6-й минуте отличился Джанлука Скамакка. В составе гостей в середине второго тайма после выхода на замену забил Брам Найтинк.

«Сассуоло» прервал серию из трех поражений подряд.

В турнирной таблице серии А «Удинезе» занимает 12-е место с 44 очками. «Сассуоло» — на 11-м месте, имея 47 очков.