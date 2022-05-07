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«Сассуоло» сыграл вничью с «Удинезе»

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«Сассуоло» сыграл вничью с «Удинезе» в 36-м туре чемпионата Италии — 1:1.

У хозяев на 6-й минуте отличился Джанлука Скамакка. В составе гостей в середине второго тайма после выхода на замену забил Брам Найтинк.

«Сассуоло» прервал серию из трех поражений подряд.

В турнирной таблице серии А «Удинезе» занимает 12-е место с 44 очками. «Сассуоло» — на 11-м месте, имея 47 очков.

Италия. Серия А. 36-й тур
07 мая, 19:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:1
Удинезе
Голы
Скамакка, 6 (1:0), Найтинк, 77 (1:1)
Сассуоло
Консильи Каан Айхан Мерт Мюльдюр (Руан, 86) Феррари Кирьякопулос Лопес Фраттези (Траоре, 86) Матеус Энрике Распадори Берарди Скамакка (Дефрель, 65)
Удинезе
Сильвестри Перес (Найтинк, 61) Удогие Молина (Соппи, 61) Мари Бекао Макенго Уоллас Перейра (Самарджич, 74) Деулофеу Пуссетто (Несторовски, 61)
Предупреждения
Каан Айхан 39’, Кирьякопулос 76’  -  Перес 15’, Бекао 39’

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
ФК Сассуоло
ФК Удинезе
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
2
 Милан 35 23 8 4 61-30 77
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 35 15 11 9 62-44 56
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
18
 Салернитана 35 7 8 20 31-72 28
19
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
20
 Венеция 35 5 7 23 29-65 22
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38 тур
6.05 19:45
Интер – Эмполи
 4 : 2
6.05 22:00
Дженоа – Ювентус
 2 : 1
7.05 16:00
Торино – Наполи
 0 : 1
7.05 19:00
Сассуоло – Удинезе
 1 : 1
7.05 21:45
Лацио – Сампдория
 - : -
8.05 13:30
Специя – Аталанта
 - : -
8.05 16:00
Венеция – Болонья
 - : -
8.05 19:00
Салернитана – Кальяри
 - : -
8.05 21:45
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 - : -
9.05 21:45
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Ювентус

 23
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Интер

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Интер

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 9
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Болонья

 26 2 5
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Рома

 26 1 10
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