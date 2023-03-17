«Сассуоло» обыграл «Специю» в матче серии А

Читать «СЭ» в

«Сассуоло» дома обыграло «Специю» в матче 27-го тура серии А — 1:0.

В составе хозяев отметился Доменико Берарди, который забил свой гол на 71-й минуте матча, реализовав пенальти.

«Специя» располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 24 очка за 27 матчей.

«Сассуоло» находится на 10-й строчке с 36 очками за 27 игр.