СПАЛ выбил «Сассуоло» из Кубка Италии

«Сассуоло» уступил СПАЛу (0:2) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Хозяева играли в меньшинстве с 47-й минуты после удаления Филипа Джуричича. У победителей отличились Симоне Миссироли и Лоренцо Дикманн.

В 1/4 финала СПАЛ сыграет с «Ювентусом».

Кубок Италии

1/8 финала

«Сассуоло» — СПАЛ — 0:2 (0:0)

Голы: Миссироли, 49 (0:1). Дикманн, 58 (0:2).

«Сассуоло»: Пеголо, Пелузо, Марлон, Рожериу (Кирьякопулос, 85), Мерт Мюлдюр, Джуричич, Обианг, Лопес (Гараслин, 68), Бога (Скьяппакассе, 46), Распадори, Оддей (Каан Айхан, 69).

Предупреждение: Мерт Мюлдюр, 66.

Удаление: Джуричич (Сассуоло), 47.

Судья: Камплоне (Италия).

14 января. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».