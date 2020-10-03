«Сассуоло» разгромил «Кротоне» и возглавил серию A

«Сассуоло» крупно обыграл «Кротоне» в 3-м туре серии A — 4:1. Благодаря победе клуб временно вышел на первое место в таблице с 7 очками. «Кротоне» потерпел три поражения и замыкает таблицу.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

«Сассуоло» — «Кротоне» — 4:1 (1:0)

Голы: Берарди, 19 (1:0). Сими, 49 — с пенальти (1:1). Капуто, 58 — с пенальти (2:1). Капуто, 85 (3:1). Локателли, 90+3 (4:1).

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш (Каан Айхан, 34), Толян, Феррари, Мерт Мюлдюр (Кирьякопулос, 53), Бурабия (Обианг, 53), Джуричич (Пелузо, 90), Локателли, Капуто, Дефрель (Траоре, 90), Берарди.

«Кротоне»: Кордац, Марроне, Магальян, Педру Перейра (Рисполи, 84), Големич, Реца, Чигарини (Гомельт, 77), Молина, Вулич (Дрэгуш, 77), Сими, Мессиас.

Предупреждения: Кирикеш, 24. Сими, 59. Магальян, 63. Чигарини, 65. Кирьякопулос, 74.

Судья: Пеццуто.

3 октября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».