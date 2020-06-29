«Сассуоло» продлил аренду Толяна у «Боруссии»
29 июня 2020, 20:13
«Сассуоло» продлил аренду защитника Джереми Толяна, сообщает официальный сайт дортмундской «Боруссии». 25-летний Толян перешел в итальянскую команду перед началом нынешнего сезона. На его счету 24 матча и 1 гол в серии A.
Новый срок аренды рассчитан до лета 2021 года с обязательным выкупом при соблюдении условий со стороны обоих клубов.
Толян перешел в «Боруссию» из «Хоффенхайма» в сезоне-2017/18. Следующий сезон он отыграл на правах аренды в «Селтике».
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