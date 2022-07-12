«Сассуоло» подписал полузащитника «Генка» Торстведта
«Сассуоло» объявил о покупке полузащитника «Генка» Кристиана Торстведта.
Контракт итальянского клуба с 23-летним норвежцем рассчитан до конца июня 2027 года.
Сумма трансфера не уточняется. По данным портала Transfermarkt.com, «Сассуоло» заплатил за футболиста 10 миллионов евро.
Торстведт выступал за «Генк» с января 2020 года. В прошлом сезоне игрок забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 45 матчах за бельгийскую команду во всех турнирах.
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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|0
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|0-0
|0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
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|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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|
Специя – Эмполи
|- : -
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Ювентус – Сассуоло
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