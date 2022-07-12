«Сассуоло» подписал полузащитника «Генка» Торстведта

«Сассуоло» объявил о покупке полузащитника «Генка» Кристиана Торстведта.

Контракт итальянского клуба с 23-летним норвежцем рассчитан до конца июня 2027 года.

Сумма трансфера не уточняется. По данным портала Transfermarkt.com, «Сассуоло» заплатил за футболиста 10 миллионов евро.

Торстведт выступал за «Генк» с января 2020 года. В прошлом сезоне игрок забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 45 матчах за бельгийскую команду во всех турнирах.