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Сегодня, 15:22

«Сассуоло» подписал полузащитника «Генка» Торстведта

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кристиан Торстведт.
Фото ФК «Сассуоло»

«Сассуоло» объявил о покупке полузащитника «Генка» Кристиана Торстведта.

Контракт итальянского клуба с 23-летним норвежцем рассчитан до конца июня 2027 года.

Сумма трансфера не уточняется. По данным портала Transfermarkt.com, «Сассуоло» заплатил за футболиста 10 миллионов евро.

Торстведт выступал за «Генк» с января 2020 года. В прошлом сезоне игрок забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 45 матчах за бельгийскую команду во всех турнирах.

Источник: https://www.sassuolocalcio.it/in-evidenza/il-sassuolo-ingaggia-il-norvegese-kristian-thorstvedt/
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