«Сассуоло» ушел от поражения в матче с «Пизой»

«Сассуоло» сыграл вничью с «Пизой» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии — 2:2.

У хозяев забили Неманья Матич и Кристиан Торстведт (на 90+5-й минуте), у гостей — Мбала Нзола и Хенрик Мейстер.

«Сассуоло» в 17 матчах набрал 12 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Пиза» (10 очков после 12 игр) расположилась на 16-м месте.

В следующем матче «Сассуоло» 28 ноября сыграет в гостях с «Комо». «Пиза» 30 ноября примет «Интер».