«Сассуоло» перенес матч с «Брешией» из-за смерти владельца клуба

Матч 7-го тура чемпионата Италии «Брешия» — «Сассуоло», который должен был пройти 4 октября, перенесен на 18 декабря из-за смерти Джорджо Скуинци, сообщает официальный сайт лиги.

Владелец «Сассуоло» скончался в среду после продолжительной болезни. Похороны Скуинци намечены на понедельник в миланском соборе Дуомо.

Скуинци приобрел «нероверди» в 2002 году. С 2013 года команда является бессменным участником серии А, а в сезоне 2016/17 «Сассуоло» прошел в групповой турнир Лиги Европы.

Все матчи 7-го тура чемпионата Италии начнутся с минуты молчания.