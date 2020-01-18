«Сассуоло» одержал волевую победу над «Торино». Берарди забил победный гол

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» принимал «Торино». Хозяева одержали волевую победу со счетом 2:1. Автором решающего мяча стал нападающий Доменико Берарди.

Чемпионат Италии. Серия А

20-й тур

«Сассуоло» — «Торино» — 2:1 (0:1)

Голы: Локателли, 20 — в свои ворота (0:1). Бога, 61 (1:1). Берарди, 73 (2:1).

«Сассуоло»: Консильи, Пелузо, Толян, Романья, Кирьякопулос, Обианг, Локателли, Траоре (Джуричич, 69), Капуто (Маньянелли, 88), Берарди (Мерт Мюлдюр, 90+1), Бога.

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Джиджи (Миллико, 76), Иццо, Эйна, Ринкон (Мейте, 79), Лукич, Верди (Лаксальт, 53), Белотти, Беренгер.

Предупреждения: Кирьякопулос, 38. Джиджи, 38. Верди, 39. Ринкон, 42. Толян, 54. Эйна, 60.

Судья: Масса (Италия).

18 января. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».