«Наполи» обыграл «Сассуоло» в стартовом туре серии А

«Наполи» на выезде победил «Сассуоло» в 1-м туре чемпионата Италии — 2:0.

Голы гостей забили Скотт Мактоминей на 17-й минуте и Кевин Де Брейне на 57-й минуте.

В следующем туре «Наполи» на своем поле встретится с «Кальяри». Встреча состоися 30 августа. «Сассуоло» 29 августа в гостях сыграет с «Кремонезе».

Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур.

23 августа 2025, 19:30. Мапеи - Читта-дель-Триколоре (Реджо-Эмилия)

В другом матче стартового тура серии А «Дженоа» сыграла вничью с «Лечче» — 0:0. Команда из Генуи 31 августа на своем поле сыграет с «Ювентусом», «Лечче» 29 августа дома сыграет с «Миланом».