«Сассуоло» и «Наполи» сыграют в 1-м туре чемпионата Италии в субботу, 23 августа. Игра на стадионе «Мапей» в Реджо-Эмилии (Италия) начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур.

23 августа 2025, 19:30. Мапеи - Читта-дель-Триколоре (Реджо-Эмилия)

Трансляция встречи пройдет на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 19.25, за пять минут до игры. Следить за ключевыми событиями игры «Сассуоло» — «Наполи» можно в матч-центре нашего сайта.

Также матчи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне с федеральными телеканалами).

«Сассуоло» в сезоне-2024/25 занял первое место в серии В с 82 очками и напрямую получил повышение в классе. «Наполи» — стал чемпионом Италии, набрав 82 очка.