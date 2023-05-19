«Монца» в концовке вырвала победу в матче с «Сассуоло»
«Монца» в гостях обыграла «Сассуоло» в 36-м туре чемпионата Италии — 2:1.
«Сассуоло» открыл счет в конце первого тайма благодаря голу Доменико Берарди с пенальти. Патрик Чурриа сравнял счет на 60-й минуте. С 68-й минуты хозяева играли в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Руан Трессолди.
На 90-3-й минуте победный гол забил Маттео Пессина.
«Монца» с 52 очками поднялась на восьмое место в серии А. «Сассуоло» с 44 баллами остался на 13-й строчке в турнирной таблице.
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|
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|8
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|32-45
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|
15
|Салернитана
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|13
|43-56
|38
|
16
|Лечче
|35
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|11
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|32
|
17
|Специя
|35
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|30-56
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18
|Верона
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|19.05
|21:45
|
Сассуоло – Монца
|1 : 2
|20.05
|16:00
|
Кремонезе – Болонья
|- : -
|20.05
|19:00
|
Аталанта – Верона
|- : -
|20.05
|21:45
|
Милан – Сампдория
|- : -
|21.05
|13:30
|
Лечче – Специя
|- : -
|21.05
|16:00
|
Торино – Фиорентина
|- : -
|21.05
|19:00
|
Наполи – Интер
|- : -
|21.05
|21:45
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|22.05
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|22.05
|21:45
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
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Лаутаро Мартинес
Интер
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Булай Диа
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Руан Трессолди
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|1
|9
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро
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|1
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