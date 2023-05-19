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19 мая, 23:48

«Монца» в концовке вырвала победу в матче с «Сассуоло»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Монца» в гостях обыграла «Сассуоло» в 36-м туре чемпионата Италии — 2:1.

«Сассуоло» открыл счет в конце первого тайма благодаря голу Доменико Берарди с пенальти. Патрик Чурриа сравнял счет на 60-й минуте. С 68-й минуты хозяева играли в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Руан Трессолди.

На 90-3-й минуте победный гол забил Маттео Пессина.

«Монца» с 52 очками поднялась на восьмое место в серии А. «Сассуоло» с 44 баллами остался на 13-й строчке в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 36-й тур
19 мая, 21:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:2
Монца

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
ФК Монца
ФК Сассуоло
0
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Серия А, 36-й тур: «Интер» отправится в гости к «Наполи», «Торино» — «Фиорентина»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 35 26 5 4 70-25 83
2
 Ювентус 35 21 6 8 54-28 69
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Рома 35 17 8 10 45-33 59
7
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
10
 Фиорентина 35 13 10 12 47-40 49
11
 Болонья 35 12 11 12 43-44 47
12
 Удинезе 35 11 13 11 45-43 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 35 9 12 14 32-45 39
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
18
 Верона 35 7 9 19 28-52 30
19
 Кремонезе 35 4 12 19 31-61 24
20
 Сампдория 35 3 9 23 21-62 18
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19.05 21:45
Сассуоло – Монца
 1 : 2
20.05 16:00
Кремонезе – Болонья
 - : -
20.05 19:00
Аталанта – Верона
 - : -
20.05 21:45
Милан – Сампдория
 - : -
21.05 13:30
Лечче – Специя
 - : -
21.05 16:00
Торино – Фиорентина
 - : -
21.05 19:00
Наполи – Интер
 - : -
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Виктор Осимхен

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 21 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 33 1 2
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