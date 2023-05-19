«Монца» в концовке вырвала победу в матче с «Сассуоло»

«Монца» в гостях обыграла «Сассуоло» в 36-м туре чемпионата Италии — 2:1.

«Сассуоло» открыл счет в конце первого тайма благодаря голу Доменико Берарди с пенальти. Патрик Чурриа сравнял счет на 60-й минуте. С 68-й минуты хозяева играли в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Руан Трессолди.

На 90-3-й минуте победный гол забил Маттео Пессина.

«Монца» с 52 очками поднялась на восьмое место в серии А. «Сассуоло» с 44 баллами остался на 13-й строчке в турнирной таблице.