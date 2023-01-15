«Лацио» обыграл «Сассуоло» в матче чемпионата Италии

«Лацио» одержал победу над «Сассуоло» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 2:0.

В составе «Лацио» отметился Маттиа Цакканьи, который реализовал пенальти на 45+3-й минуте встречи, а также Фелипе Андерсон.

Клуб из Рима занимает 5-е место в турнирной таблице серии А (34 очка). «Сассуоло» идет на 16-й позиции (16 очков).