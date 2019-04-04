"Сассуоло" - "Кьево": видеотрансляция матча - в 20.00

Сегодня, 4 апреля, в матче 30-го тура чемпионата Италии сыграют "Сассуоло" и "Кьево". Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

"Сассуоло" после 29 игр с 32 очками занимает 14-е место в турнирной таблице серии A. В случае победы команда поднимется на 11-ю строчку. "Кьево" в нынешнем сезоне одержал только одну победу, кроме того, с клуба были сняты три очка. Команда замыкает турнирную таблицу с 11 очками и сохраняет лишь теоретические шансы на сохранение места в элитном дивизионе.

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