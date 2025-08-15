Футбол
15 августа, 21:26

«Сассуоло» победил «Катандзаро» в Кубке Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Сассуоло» на своем поле обыграл «Катандзаро» в матче 1/32 финала Кубка Италии — 1:0.

Единственный гол на 32-й минуте забил защитник хозяев Джош Дойг.

Кубок Италии. 1/32 финала.
15 августа, 19:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:0
Катандзаро

Футбол
ФК Сассуоло
«Эмполи» прошел «Реджану» в Кубке Италии

«Лечче» обыграл «Юве Стабию» в Кубке Италии
